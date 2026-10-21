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Kaynak: AA

Nijerya’da sağlık yetkilileri, ülkenin yönetim merkezi olan Federal Başkent Bölgesi’nde (FCT) ilk Ebola virüsü vakasının kaydedildiğini kamuoyuna duyurdu.

Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Pate, düzenlediği basın toplantısında, laboratuvar incelemeleri sonucunda virüsün varlığının resmi olarak doğrulandığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, virüs taşıdığı belirlenen kadın hastanın yakın zamanda Doğu Afrika turundan döndüğü ve özellikle Uganda’da bulunduğu öğrenildi. 7 Ekim tarihinde şikâyetlerinin başlamasının ardından Nijerya’ya giriş yapan hastanın durumunun 4 gün içerisinde ağırlaştığı bildirildi. Kötüleşen tablo üzerine gerçekleştirilen kapsamlı klinik testler, vakada Ebola enfeksiyonunun bulunduğunu kesinleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, başkentte paniğe yol açabilecek duruma karşı önlemlerin artırıldığını ve temaslı kişilerin takibi için ekiplerin sahaya indiğini belirtti.

HASTA İZOLASYONDA

Bakan Pate, enfeksiyona yakalanan hastanın derhal izolasyona alındığını ve tedavisinin özel bir birimde sürdürüldüğünü bildirdi. Salgının yayılma riskine karşı geniş çaplı bir filiasyon çalışması başlatıldığını vurgulayan Pate, yürütülen ilk incelemeler doğrultusunda hasta ile teması olan 44 kişinin tespit edildiğini ve yakın takibe alındığını açıkladı.

Virüsün kontrol altına alınması amacıyla devasa bir iş birliği ağı kuruldu. Nijerya Sağlık Bakanlığı; Federal Başkent Bölgesi Sağlık Sekreterliği, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ve uluslararası paydaşlarla koordineli bir şekilde sahadaki operasyonları yürütüyor.

Öte yandan, yeni vakaların önüne geçebilmek adına ülkeye giriş yapılan sınır kapıları, limanlar ve havalimanlarındaki sağlık denetimleri ile gözetim tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.