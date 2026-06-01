Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 15 Mayıs'ta Oyo eyaletinde kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin kurtarılması amacıyla 1000 orman korucusunun işe alınmasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre Tinubu, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi kapsamında Oyo eyalet yönetimiyle işbirliği içinde 1000 orman korucusunun görevlendirilmesine onay verdi.

Tinubu, kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin kurtarılması için gelişmiş operasyonel kapasiteye sahip özel güvenlik birimine çalışmalarını yoğunlaştırması talimatını verdi.

Oyo eyaletinin Ori Ire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olayın ardından eyaletteki öğretmenler, kaçırılan meslektaşları ve öğrencilerin kurtarılması talebiyle süresiz greve gitmişti.