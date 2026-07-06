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Kaynak: AA

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Birnin-Gwari bölgesinde tarlada çalışan çiftçilere saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 çiftçi hayatını kaybetti, çok sayıda çiftçi kaçırıldı.

Bölgedeki polis yetkilileri, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.