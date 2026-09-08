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Kaynak: AA

Nijerya'da Oyo Polis Komiseri Abimbola Olugbenga, tarafından yapılan yazılı açıklamada, eyaletler arası faaliyet gösterdiği aktarılan çocuk kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtildi.

Olugbenga, operasyonda 17 çocuğun kurtarıldığını, 7 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edildi.

Çetenin elindeki 6 çocuğun yaşamının yitirdiği söyleyen Olugbenga, çocukların cesetlerinin ritüellerde kullanılmak üzere bazı kişilere satıldığı yönündeki iddiaların soruşturulduğunu açıkladı.

Abimbola Olugbenga, 2 ila 7 yaşlarındaki çocukların kilise, parti ve çeşitli etkinliklerden kaçırıldığının ve daha sonra farklı eyaletlere götürüldüğünün tespit edildiğini de aktardı.

Komiser Olugbenga, şebekenin diğer üyelerinin tespit edilmesi, kayıp çocukların bulunması ve olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.