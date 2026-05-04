Nijerya ordusunun güvenlik sorunlarına karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında, Katsina eyaletinde stratejik bir başarı daha elde edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, istihbarat birimlerinden gelen veriler doğrultusunda Faskari bölgesindeki Dan-Aji Ormanı'nda saklanan suç gruplarına yönelik bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon neticesinde çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirilirken, gruba ait kritik lojistik merkezler ve yapılar da tamamen yerle bir edildi.

Sözcü Ejodame, gerçekleştirilen bu müdahalenin bölgedeki suç şebekelerine ciddi bir darbe vurduğunu ve operasyonel kapasitelerini önemli ölçüde zayıflattığını belirtti.

Nijerya, bir yandan kırsal bölgelerde kaos yaratan silahlı çetelerle, diğer yandan ise Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin sistematik saldırılarıyla uzun süredir geniş kapsamlı bir güvenlik mücadelesi veriyor.