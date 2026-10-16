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Kaynak: AA

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinde, Boko Haram üyelerinin bir askeri noktayı hedef alması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, silahlı örgüt mensupları Borno eyaletindeki Guzamala bölgesinde bulunan askeri üsse saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 10 asker ile 4 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren faaliyet gösteren Boko Haram, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği geniş çaplı terör saldırılarında on binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015 yılından itibaren Nijerya'nın komşuları olan Kamerun, Çad ve Nijer'de de çeşitli saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası'nda gerçekleştirilen eylemlerde en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da devam eden terör saldırıları ve silahlı çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yaşadığı bölgeleri terk ederek göç etmek zorunda kaldı.