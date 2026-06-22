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Kaynak: AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre örgüt mensupları, Borno eyaletine bağlı Kuwawu ve Kross Kauwa köylerinde tarım faaliyetlerini sürdüren çiftçileri hedef aldı.

Düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

2000'li yılların başından bu yana Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın, 2009 yılından itibaren gerçekleştirdiği terör eylemlerinde on binlerce insan yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015 yılından sonra Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenlemeye başladı. Çad Gölü Havzası'nda gerçekleştirilen saldırılarda en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Nijerya'da terör olayları ve silahlı çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.