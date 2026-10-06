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Kaynak: DHA

Nijerya’nın Ondo eyaletinde dün (5 Ekim) askeri bir uçağın düşmesi sonucunda can kayıpları yaşanmıştı. Nijerya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Nijerya Hava Kuvvetleri personeli anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan ettiği duyuruldu.

'FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK'

Tinubu, askeri uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydederek, "Bu, Silahlı Kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz için acı bir andır. Hava Kuvvetleri personelimiz, Nijerya'nın güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske atıyor. Fedakarlıkları asla unutulmayacak" denildi.