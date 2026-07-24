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Kaynak: AA

Nijerya'da, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga, gerçekleştirdiği açıklamada, Tinubu'nun, ülkenin güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tinubu'nun ülkede 28 bin yeni askeri personelin işe alınmasını onayladığını ifade eden Onanuga, Cumhurbaşkanı'nın Nijerya ordusunun tümen sayısının 8'den 12'ye çıkarılmasına da onay verdiğini söyledi.

Onanuga, ordunun yapısının genişletilmesinin ülkenin güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitesinin artırılması açısından "önemli bir adım" olduğu konusunda uyardı.

Nijerya'nın değişen güvenlik tehditlerine karşı silahlı kuvvetlerinin kapasitesini artırmayı planlayan karar kapsamında, 28 bin ilave personelin işe alınmasının yanı sıra kritik askeri araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, askerlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve operasyonel hazırlıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.