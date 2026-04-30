Teröristlere yönelik "Hadin Kai Operasyonu"nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, ordunun Yobe eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlere ait geniş çaplı savunma ve yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait 2 araç, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.