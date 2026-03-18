Nijerya Milli Takımı’nın Antalya’da İran ve Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in kadroda yer almaması dikkat çekti.

ONUACHU VE NDIDI DAVET ALDI

Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu ise Nijerya’nın aday kadrosunda kendine yer buldu.

Öte yandan Beşiktaşlı yıldız Wilfried Ndidi de Süper Lig'den kadroya çağrılan bir diğer isim oldu.

NİJERYA’NIN ADAY KADROSU

Nijerya Milli Takımı’nın kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Maduka Okoye, Adeleye Adebayo, Francis Uzoho

Defans: Calvin Bassey, Oluwasemilogo Ajayi, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Zaidu Sanusi, Igoh Ogbu, Emmanuel Fernandez

Orta saha: Alex Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru

Forvet: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Simon Moses, Chidera Ejuke, Paul Onuachu, Akor Adams, Philip Otele, Collins Yira Sor