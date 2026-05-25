Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Başkanı Jide Idris, yaptığı değerlendirmede, bölgedeki salgının sürmesi, yoğun uluslararası seyahat trafiği ve sınır aşan insan hareketliliği nedeniyle Ebola Virüsü Hastalığı’nın (EVD) Nijerya’ya taşınma ihtimalinin yüksek görüldüğünü ifade etti.

Idris, mevcut risk analizinin; KDC ve Uganda’daki aktif bulaş zinciri, salgının gerçek boyutuna dair belirsizlikler ve Ebola belirtilerinin sıtma ile Lassa ateşi gibi bölgede yaygın görülen hastalıklarla benzerlik göstermesi nedeniyle bu sonuca ulaştığını belirtti.

Salgından etkilenen ülkelerde temaslı takibi, laboratuvar incelemeleri, enfeksiyon kontrol uygulamaları ve halkı bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Idris, ayrıca Uganda’da, KDC bağlantılı doğrulanmış bir ithal Ebola vakasının tespit edildiğini hatırlattı.

Hazırlık süreci kapsamında Nijerya Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi’nin alarm seviyesine geçirildiğini aktaran Idris, ulusal koordinasyonu güçlendirmek ve olası bir salgına hızlı müdahale sağlamak amacıyla olay yönetim sisteminin de aktif hale getirildiğini söyledi.

Nijerya’nın geçmiş Ebola ve diğer viral kanamalı ateş salgınlarından önemli deneyim kazandığını vurgulayan Idris, ülkenin laboratuvar altyapısı, eğitimli hızlı müdahale ekipleri ve acil operasyon merkezlerinin hazır durumda bulunduğunu dile getirdi.

KDC’nin doğusunda yer alan Ituri eyaletindeki Ebola salgınında 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise KDC ve komşu Uganda’da tespit edilen vakaların ardından Ebola salgınını “uluslararası halk sağlığı acil durumu” olarak ilan etmişti.