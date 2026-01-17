Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır karşı karşıya geldi.

Nijerya penaltılarda bu kez hata yapmadı

Yarı finalde Fas'a penaltılarda yenilen Nijerya bu kez normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle geçilen maçta Mısır'ı penaltı atışlarıyla yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Ndidi ve Osimhen yedek kaldı, Onuachu ilk 11'de başladı

Karşılaşmada Nijerya kadrosunda önemli değişiklikler göze çarptı.

Wilfried Ndidi ve Victor Osimhen'in yedek kulübesinden izlediği maça ilk 11'de başlayan Paul Onuachu devre arasında yerini turnuvanın yıldızlarından Ademola Lookman'a bıraktı.