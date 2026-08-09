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Kaynak: AA

Nijer’in Madaoua kentine bağlı Doko Doko güzergahında iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre güneyinde gerçekleşen olayda 22 kişi yaşamını yitirirken 37 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazada yaşamını yitirenler arasında eğitim süreçlerini henüz tamamlamış 17 askerin yer aldığını aktardı. Sağlık kurumlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Nijer Karayolu Güvenliği Ajansı’nın verilerine göre, 2025 yılı boyunca ülke genelinde 7 binden fazla trafik kazası kayıtlara geçti. Bu olaylarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 400 kişi ise ağır şekilde yaralanmıştı.

Söz konusu kazaların ana sebepleri arasında aşırı hız, alkollü araç kullanımı, taşıtların teknik bakımsızlığı ve yetersiz yol altyapısı öne çıkıyor.