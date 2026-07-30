UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.
Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü
Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turunda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladığı rövanş mücadelesini değerlendirirken, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına özel parantez açarak sert ifadeler kullandı.Haber Merkezi
Tur sevinci yaşanmasına rağmen sergilenen futbol geçer not almazken, Kontraspor YouTube kanalında maçı yorumlayan Nihat Kahveci, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun form grafiğine dikkat çekti.
"GALATASARAY VE BENFİCA DÖNEMİNİN GERİSİNDE"
Kerem Aktürkoğlu'nun geçmiş kariyerindeki katkılarına değinen Kahveci, oyuncunun Fenerbahçe'deki mevcut performansının beklentilerin çok altında kaldığını vurguladı.
Yıldız futbolcunun eski takımlarındaki skor gücünü hatırlatan ünlü yorumcu, milli takımdaki ve son kulüp maçlarındaki düşüşe işaret etti.
"LEAO GELMESE BİLE KULÜBEDE OTURUR"
Milli oyuncunun son dönemdeki formsuzluğuna değinen Nihat Kahveci, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Valla Kerem, sen en kötü oynadığın an en şık golleri de attın. Galatasaray'da da çok eleştirildin ama hep çift haneli skor katkısı verdin.
Benfica'da benim beklediğimden çok daha iyi oynadın, bizi çok iyi temsil ettin.
Fenerbahçe'ye geldin, koskoca bir ilk yarı bence takımdaki en kötü isimdi.
İkinci yarı Avrupa maçlarında attığı gollerle moral toparladı ama sonrası yine kötü. A Milli Takım'ı hiç saymıyorum, oynadığı son maçlarda etkisi sıfır.
Gidişat çok kötü, zaten konuşulan transferler var. Leao ismi gelirse kulübede otururdu, şu an Leao yokken bile kulübede oturur."