Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turunda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladığı rövanş mücadelesini değerlendirirken, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına özel parantez açarak sert ifadeler kullandı.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 2

Tur sevinci yaşanmasına rağmen sergilenen futbol geçer not almazken, Kontraspor YouTube kanalında maçı yorumlayan Nihat Kahveci, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun form grafiğine dikkat çekti.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 3

"GALATASARAY VE BENFİCA DÖNEMİNİN GERİSİNDE"

Kerem Aktürkoğlu'nun geçmiş kariyerindeki katkılarına değinen Kahveci, oyuncunun Fenerbahçe'deki mevcut performansının beklentilerin çok altında kaldığını vurguladı.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 4

Yıldız futbolcunun eski takımlarındaki skor gücünü hatırlatan ünlü yorumcu, milli takımdaki ve son kulüp maçlarındaki düşüşe işaret etti.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 5

"LEAO GELMESE BİLE KULÜBEDE OTURUR"
Milli oyuncunun son dönemdeki formsuzluğuna değinen Nihat Kahveci, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 6

"Valla Kerem, sen en kötü oynadığın an en şık golleri de attın. Galatasaray'da da çok eleştirildin ama hep çift haneli skor katkısı verdin.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 7

Benfica'da benim beklediğimden çok daha iyi oynadın, bizi çok iyi temsil ettin.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 8

Fenerbahçe'ye geldin, koskoca bir ilk yarı bence takımdaki en kötü isimdi.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 9

İkinci yarı Avrupa maçlarında attığı gollerle moral toparladı ama sonrası yine kötü. A Milli Takım'ı hiç saymıyorum, oynadığı son maçlarda etkisi sıfır.

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Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Gidişat çok kötü - Resim: 10

Gidişat çok kötü, zaten konuşulan transferler var. Leao ismi gelirse kulübede otururdu, şu an Leao yokken bile kulübede oturur."

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