UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk randevusunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı deplasmanda 2-0 deviren Fenerbahçe, kulvarındaki yürüyüşünü sürdürüyor.
Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..."
Fenerbahçe’nin Avrupa sahnesindeki Sturm Graz zaferini değerlendiren Nihat Kahveci, yıldız isimlerin sergilediği performansa dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin yeni ikilisine övgüler yağdıran ünlü yorumcu, taraftarı heyecanlandıran ve geleceğe dair umut veren çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
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Mücadeleyi YouTube yayınında analiz eden usta yorumcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin savunma hattındaki Skriniar-Ake ikilisine ve hücumcu Greenwood’a ayrı bir parantez açtı.
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İngiliz yıldızın performansını ve stoper hattını değerlendiren Kahveci, düşüncelerini şu sözlerle aktardı:
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“BU DAHA HİÇBİR ŞEY DEĞİL”
"Greenwood'dan bugün Fenerbahçeli taraftarlar memnundur. Attığı gol çok şık, bu daha hiçbir şey değil diyorum. Fizik olarak daha fitleşsin, çok daha fazlasını izleyecekler daha hazır olduğunda.
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SKRINIAR-AKE İKİLİSİ YORUMU
Skriniar-Ake ikilisi bağırıyor 'Bu sezonun en iyi ikilisi olabiliriz' diye. Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler."
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