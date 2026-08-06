Yeniçağ Gazetesi
06 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..."

Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..."

Fenerbahçe’nin Avrupa sahnesindeki Sturm Graz zaferini değerlendiren Nihat Kahveci, yıldız isimlerin sergilediği performansa dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin yeni ikilisine övgüler yağdıran ünlü yorumcu, taraftarı heyecanlandıran ve geleceğe dair umut veren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..." - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk randevusunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı deplasmanda 2-0 deviren Fenerbahçe, kulvarındaki yürüyüşünü sürdürüyor.

1 5
Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..." - Resim: 2

Mücadeleyi YouTube yayınında analiz eden usta yorumcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin savunma hattındaki Skriniar-Ake ikilisine ve hücumcu Greenwood’a ayrı bir parantez açtı.

2 5
Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..." - Resim: 3

İngiliz yıldızın performansını ve stoper hattını değerlendiren Kahveci, düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

3 5
Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..." - Resim: 4

“BU DAHA HİÇBİR ŞEY DEĞİL”

"Greenwood'dan bugün Fenerbahçeli taraftarlar memnundur. Attığı gol çok şık, bu daha hiçbir şey değil diyorum. Fizik olarak daha fitleşsin, çok daha fazlasını izleyecekler daha hazır olduğunda.

4 5
Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri sevindirecek yorum: "Bu sezonun en iyi ikilisi..." - Resim: 5

SKRINIAR-AKE İKİLİSİ YORUMU

Skriniar-Ake ikilisi bağırıyor 'Bu sezonun en iyi ikilisi olabiliriz' diye. Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler."

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro