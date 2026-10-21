Kaynak: Spor Servisi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde sahasında Slavia Prag’ı ağırlayan Fenerbahçe, taraftarı önünde 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak büyük bir avantaj kaybetti. Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında sarı-lacivertlilerin sergilediği futbolu ve teknik heyetin kararlarını sert bir dille eleştirdi.

GUENDOUZİ’NİN BASİT HATASINA TEPKİ

Sarı-lacivertlilerin yediği ilk gol öncesinde topu kaptıran Matteo Guendouzi de Nihat Kahveci’nin eleştirilerinden nasibini aldı. Fransız orta sahanın üst seviye bir maçta böyle bir hata yapmaması gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Gerçekten yoruldum. Sen 2-0'dan maçı nasıl 2-2'ye getiriyorsun? Guendouzi sen o topu nasıl kaptırıyorsun, sana ne oldu ya! Bu seviyede bu basit hatalar nedir?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BARCELONA’YI YENSE SONRAKİ MAÇ YİNE SIKINTI"

Teknik direktör İsmail Kartal üzerindeki baskının artık kaçınılmaz bir boyuta ulaştığını belirten Nihat Kahveci, ayrılık ihtimalinin her an gündemde olacağını savundu:

Bugün olmaz, yarın olmaz, 2 hafta, 1 ay ya da 1 yıl... Kesin olur. Ben doğdum doğalı bunu görüyorum. Bu iş böyle. İsmail Hoca değil Galatasaray'ı, Barcelona'yı da yense bir sonraki maç yine sıkıntı.

İSMAİL KARTAL TRİBÜNLERE YANIT VERDİ: "DERBİYİ KAZANIP BARIŞIRIZ"

Karşılaşma sonrası tribünlerden yükselen "istifa" tezahüratlarını değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal ise yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Yaşananları futbolun bir parçası olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, gözleri önlerindeki kritik maça çevirdi: