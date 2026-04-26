Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray’ın gollerinin Osimhen, Barış Alper (penaltı) ve Torreira’dan geldi. Fenerbahçe’de Talisca penaltı kaçırırken, kaleci Ederson, 2 sarı kart görerek kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kırmızılılar, sezonun en kritik derbi mücadelesinde ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkardı ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı.
Nihat Kahveci derbi sonrası Ederson'u topa tuttu
Karşılaşma sonrası Kontraspor’da yorum yapan Nihat Kahveci, Galatasaray’ın şampiyonluğu bırakmayacağını söyledi. Kahveci, Fenerbahçe’yi 10 kişi bırakan Ederson’a ateş püskürerek “Brezilya milli takımının kalesini koruyan kaleci böylesi bir maçta ‘beni at’ diye neden uğraşırsın?” dedi. Kahveci’nin yorumlarından satır başları şöyle:
"Konsantre olmak kaliteyi sahaya sürmek önemliydi. Talisca penaltıyı kaçırdıktan sonra kalitesini sahaya yansıtamadı. Galatasaray 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Sarı kartlar, penaltılar oldu. 26 Nisan Pazar akşamı 3-0 kazanarak şampiyonluğu aldı diyorum. Trabzonspor’un bir maç fazlası olduğu için puan farkı 9. Galatasaray buradan şampiyonluğu bırakmaz diyorum. Fenerbahçe, pırlanta tepsi ile sunulan fırsatları son dakika golleri ve Karagümrük’e mağlubiyet ile geri çevirdiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe adına olumsuz olarak konuşulabilecek çok şey var.
Galatasaray iyi oynadı, maçın hakkını verdi. Maç dengeli başladı. Hakem olarak atanmamalıydı Yasin Kol. Herkese kötü bu hakem. Bugün de vermemesi gereken sarı kartlar, es geçtiği pozisyonlar oldu."
EDERSON’A ATEŞ KÜSKÜRDÜ
"Fenerbahçe’de dünyanın en iyi kalecilerinden biri var. Brezilya milli takımının kalesini koruyan kaleci böylesi bir maçta ‘beni at’ diye neden uğraşırsın? Fenerbahçeli taraftarlar şunu sorsun: Ederson gitmek istiyorsan git deyin. Resmen attırmak için her şeyi yaptı. İkinci sarıyı yedikten sonra yaptıklarından ne kadar ceza yiyecek orası da bir merak konusu. Fenerbahçe kaleci performansından baya bir çekti. Ederson geldiğinden beri bir maça damga vuramadı. Fenerbahçe, Ederson gelene kadar kaleci konusunda bu kadar sıkıntı yaşamazdı. Böyle hatalar affedilir hatalar değil.
Fenerbahçe’de Osimhen-Uğurcan olsaydı puan farkı daha farklı olabilirdi. Sherif beklediğimden iyi oynadı. Ama yine de yetersiz. Karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı ama yine de iyi oynadı. Fenerbahçe’de bir dönem Brezilya modelinde verim alınıyordu. Talisca zaman zaman katkı verdi. Penaltıyı atsa yine Galatasaray yenebilirdi. Böyle bir penaltıyı Talisca’nın kaçırması maçın gidişatıyla ilgili sinyal verdi.
Fenerbahçe’nin ligde 2 mağlubiyeti var: Biri lider Galatasaray’a, diğeri lig sonuncusu Karagümrük’e. Böyle bir şeyi nasıl başarıyorsunuz? Ligde beraberliklerden 20 puan kaybettin. Normalde ileriye gitmesi beklenirken puan farkı daha da açıldı. Belki ikinciliği de kaybedeceğin bir durum var. Belki yönetimde de değişiklik beklenebilir.
Ben olsam Davinson’u derbilerde oynatmam. Davinson’u arkadaşları kurtardı. Sherif’e müdahalesi net penaltı. Enteresan top kayıpları var ve agresif. Derbilerde bir şeyler oluyor Davinson’a."