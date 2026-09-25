Flashscore, Türkiye-Fransa karşılaşması öncesinde Eski futbolcu Nihat Kahveci’ye Arda Güler, Arda Turan ve elbette Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımının başındaki ilk maçı hakkındaki görüşlerini sordu. Nihat Kahveci milli takım ve gelecek teknik direktör adayı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Nihat Kahveci açıkladı: "Bir gün milli takımın başına geçicek"
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi ilk haftasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21.45'te Kocaeli'nde oynanacak Türkiye - Fransa maçı öncesi eski milli futbolcu Nihat Kahveci açıklamalarda bulundu. Bir gün Milli takımın başına geçicek teknik direktör adayını açıkladı.Kaynak: Diğer
"MONTELLA’NIN GÖREVİNE DEVAM ETMESİ BENİM İÇİN SÜRPRİZDİ"
-Röportaja başlamadan önce Türkiye'nin grup aşamasında elendiği Dünya Kupası'na bir göz atalım. İki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldikten sonra bu beklenmedik bir sonuçtu, ancak Vincenzo Montella hala takımın başında: Genel olarak takımın durumu hakkındaki değerlendirmeniz nedir?
Bizim açımızdan böylesine kötü geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra, ki bunu kesinlikle beklemiyorduk, Vincenzo Montella’nın görevine devam etmesi benim için gerçekten sürprizdi. Devam edeceğini düşünmemiştim, ama şimdilik hala milli takımımızın teknik direktörü ve Fransa, Belçika ve İtalya'ya karşı oynayacağımız maçlarda onu desteklememiz gerekiyor.
Yeni nesil Türk oyuncular arasında çok yetenekli birçok oyuncu var, bu doğru. Yurtdışına gidip büyük yabancı takımlarda veya büyük Türk kulüplerinde oynuyorlar. Sorun bireysel kalite değil, çünkü Türkiye'nin her zaman potansiyeli yüksek oyuncuları oldu, ancak takım olarak yeterince oynamıyoruz. Hem savunmada hem de hücumda kendimizi geliştirirsek, herkesi yenebiliriz. Öte yandan, istikrarsızlığımız çok fazla fırsatı kaçırmamıza neden oluyor: ya çok iyi oynuyoruz ya da çok kötü. Bu istikrarsızlığı önlemek için kontrolü elimize almamız gerekiyor.
"O BİZİM LİDERİMİZ"
-Kenan Yıldız sakatlandı ancak diğer yandan, Arda Güler çok formda. Sizce takımı yönetmek ona mı düşüyor?
Arda Güler etkileyici bir oyuncu, dünya çapında bir yetenek. Real Madrid'de oynuyor ve hepimiz onun pozisyonunda en iyi oyunculardan biri olduğunu görüyoruz. O bizim liderimiz ve çok genç olmasına rağmen şimdiden çok fazla tecrübe kazandı. Sorumluluk almayı seviyor ve bu da onda en sevdiğim bir şey. Bu yüzden ondan daha fazlasını bekliyorum, çünkü o bir kaptan, yıldız oyuncumuz ve onun geleceğinin muhteşem olacağını düşünüyorum.
ARDA TURAN'I BİR GÜN MİLLİ TAKIM BAŞINDA GÖREBİLİRİZ
-Arda Turan, sahadaki performansıyla Türkiye'nin en önemli isimlerinden biriydi ve teknik direktör olarak da aynı şekilde öne çıkıyor. Onun için Fatih Terim'inki gibi bir gelecek öngörebilir miyiz?
Milli takımda Arda Turan ile birlikte oynadım ve size söyleyebilirim ki, her zaman muazzam bir karaktere sahipti. Bunu göstermeye devam ediyor. Teknik direktörlük kariyerine çok iyi başladı. Fatih Terim'in yerini almak çok zor, ancak Arda büyük bir teknik direktör olacağını gösteriyor. Ve bir gün Türkiye'nin başına geçecek.
"ZİDANE İLE FRANSA’NIN İLK MAÇI KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"
-Fransız milli takımındaki en büyük değişiklik şu: Zinedine Zidane. La Liga'da onunla karşı karşıya oynadınız. Fransa teknik direktörü olarak ondan ne bekliyorsunuz?
Zidane'a karşı oynadım ve... O bir fenomendi! Aslında hala öyle ve eminim ki oyuncuları, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak temsil ettiği her şey nedeniyle, ondan çok motive olacaklar. Fransa Milli Takımı Zidane ile çok gelişecek. Zaten çok güçlü bir takım, ama onunla daha da gelişme kaydedecekler. Taraftarların onunla harika zaman geçireceğinden eminim... ama umarım bu Türkiye maçından sonra olur (gülüyor). Zidane ile Fransa’nın ilk maçı konusunda biraz endişeliyim çünkü Fransız oyuncular daha da motive olacaklar, ama tabii ki Türkiye'nin kazanmasını istiyorum!
"BENİM İÇİN UNUTULMAZ ANILAR"
-LaLiga'dan bahsetmişken, tarihe geçmiş bazı takımların parçasıydınız!
İspanya'da oynadığım dönemde Xabi Alonso, Darko Kovacevic, Valeri Karpin, Robert Pirès, Marcos Senna, Cani, Joan Capdevila ve Diego Godin gibi oyuncularla birlikte oynama şansına sahip oldum... Orada sekiz harika sezon geçirdim. Hem Real Sociedad hem de Villarreal ile La Liga'da ikinci olduk ve bu kolay bir başarı değil. Çok gol attım ve tüm bu harika oyuncular bana orada geçirdiğim süre boyunca çok yardımcı oldular. Bunlar benim için unutulmaz anılar.
SONUÇTA, BİRKAÇ YIL ÖNCE YENMİŞTİK
-Son olarak, Türkiye-Fransa karşılaşması için tahmininiz nedir?
Fransa favori, ama biz kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. İyi savunma yaparsak neden gidip bir-iki gol atmayalım ki? Sonuçta, birkaç yıl önce onları yenmiştik. Çok zor bir maç olacak, ama umarım izlemekten keyif alırız. Karmaşık olacak, bu yüzden tahmin yapmıyorum, ama atmosferin muhteşem olacağı kesin. En iyi takım kazansın... özellikle de bu takım Türkiye ise!