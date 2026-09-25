Nihat Kahveci açıkladı: "Bir gün milli takımın başına geçicek"

Bizim açımızdan böylesine kötü geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra, ki bunu kesinlikle beklemiyorduk, Vincenzo Montella’nın görevine devam etmesi benim için gerçekten sürprizdi. Devam edeceğini düşünmemiştim, ama şimdilik hala milli takımımızın teknik direktörü ve Fransa, Belçika ve İtalya'ya karşı oynayacağımız maçlarda onu desteklememiz gerekiyor.

Yeni nesil Türk oyuncular arasında çok yetenekli birçok oyuncu var, bu doğru. Yurtdışına gidip büyük yabancı takımlarda veya büyük Türk kulüplerinde oynuyorlar. Sorun bireysel kalite değil, çünkü Türkiye'nin her zaman potansiyeli yüksek oyuncuları oldu, ancak takım olarak yeterince oynamıyoruz. Hem savunmada hem de hücumda kendimizi geliştirirsek, herkesi yenebiliriz. Öte yandan, istikrarsızlığımız çok fazla fırsatı kaçırmamıza neden oluyor: ya çok iyi oynuyoruz ya da çok kötü. Bu istikrarsızlığı önlemek için kontrolü elimize almamız gerekiyor.