Nihat Kahveci A Milli Takım için adayını açıkladı

'KADROYU SEÇTİĞİNDE ŞEFFAFÇA AÇIKLAMASINI YAPAR'

Fatih Tekke'nin teknik direktörlük anlayışına güvendiğini belirten Nihat Kahveci şunları söyledi:

"Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar. Mağlup olunduğunda da 'Şunu yapmak istedik, yapamadık' diyerek doğrudan futbolu konuşur. Elinden geldiğince adaletli olmaya çalışır. Ayrıca milli takımın başına yeni bir yüz olarak gelmesini isterim"