A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni teknik direktör arayışları gündemdeki yerini koruyor.
Nihat Kahveci A Milli Takım için adayını açıkladı
Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da teknik direktör arayışları sürerken Nihat Kahveci, göreve getirilmesini istediği ismi açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Kupası'nda beklentilerin karşılanamaması ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde alınan üst üste dört mağlubiyetin ardından Montella ile yollarını ayıran TFF'nin, ay-yıldızlı ekibin geleceğini şekillendirecek isim üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.
Yeni teknik direktör konusunda Arda Turan, Fatih Tekke ve Okan Buruk gibi yerli çalıştırıcıların isimleri gündeme gelirken eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci de tartışmalara katıldı.
Kontraspor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Kahveci, A Milli Takım'ın başında görmek istediği teknik direktörü açıklarken tercihinin gerekçelerini de sıraladı.
NİHAT KAHVECİ'NİN ADAYI FATİH TEKKE
Nihat Kahveci, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke'nin doğru tercih olacağını ifade etti.
Kahveci'nin değerlendirmesinde özellikle Tekke'nin futbolcularla iletişimi, kadro tercihlerindeki yaklaşımı ve kamuoyuna karşı şeffaf olacağına yönelik düşüncesi öne çıktı.
'KADROYU SEÇTİĞİNDE ŞEFFAFÇA AÇIKLAMASINI YAPAR'
Fatih Tekke'nin teknik direktörlük anlayışına güvendiğini belirten Nihat Kahveci şunları söyledi:
"Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar. Mağlup olunduğunda da 'Şunu yapmak istedik, yapamadık' diyerek doğrudan futbolu konuşur. Elinden geldiğince adaletli olmaya çalışır. Ayrıca milli takımın başına yeni bir yüz olarak gelmesini isterim"
ARDA TURAN VE OKAN BURUK İÇİN NET KONUŞTU
A Milli Takım'ın başına geçebilecek diğer isimleri de değerlendiren Nihat Kahveci, Arda Turan ve Okan Buruk için "Arda Turan ve Okan Buruk kulüplerinde görevlerine devam ediyor, olmazlar" ifadelerini kullandı.