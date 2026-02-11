Fenerbahçe BEKO, eski yıldızı Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna yeniden katmak için Hapoel Tel Aviv ile yarışta.

Hapoel cephesinden, Nigel Hayes-Davis için transfer açıklaması geldi.

Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay: "Nigel Hayes-Davis ile herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Bu yanlış bir bilgi. Ancak onun rekabetçi özelliklerine ve teknik niteliklerine sahip bir oyuncu istediğimiz doğru.

Detaylara giremem. Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz."

Dış basında aktarılana göre; Tel Aviv cephesi, Nigel Hayes-Davis'e 2.5 yıl için 10 milyon dolar teklif etti.