Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, NBA’deki son gelişmelerin ardından yeniden Avrupa gündeminin merkezine yerleşti.
Nigel Hayes-Davis'in Fenerbahçe'ye dönüş ihtimali...
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Nigel Hayes-Davis, NBA’den serbest kaldıktan sonra Avrupa’ya dönme ihtimaliyle gündemde. Sarı-lacivertliler 2,5 yıllık 8 milyon dolarlık teklif sunarken, Hapoel Tel Aviv 11 milyon dolarla yarışa katıldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Phoenix Suns’tan Milwaukee Bucks’a takaslanan tecrübeli oyuncu, kısa süre sonra serbest bırakıldı. Böylece NBA seçeneği kapanırken, Avrupa’ya dönüş ihtimali doğdu.
Panathinaikos’u Reddetti
Hayes-Davis için ilk temas kuran kulüplerden biri Panathinaikos oldu, ancak yıldız oyuncunun bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte yarış iki kulüp arasında yoğunlaştı.
Hapoel’den Yüksek Teklif
İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv, EuroLeague’e geri dönmesi beklenen Hayes-Davis için 2,5 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon dolar teklif sundu.
Kulüp, oyuncuya karar vermesi için 24 saat süre tanıdı. İsrail medyasına göre teklif daha sonra 11 milyon dolara yükseltildi.
Fenerbahçe Masada
Sarı-lacivertlilerin ise 2,5 yıl için 8 milyon dolar önerdiği belirtildi. Hayes-Davis’in geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe yetkilileriyle görüştüğü kulislerde konuşuldu.
Fenerbahçe’nin Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi de Nigel ile ilgilendiklerini açıklamıştı.