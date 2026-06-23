Kaynak: İHA

Niğde'nin gizli kalmış doğa harikalarından biri olarak kabul edilen Uzandı Vadisi, sahip olduğu eşsiz manzaralar ve doğal güzelliklerle kendisine hayran bırakıyor. Şehir merkezine ortalama 7,5 kilometre mesafede yer alan ve bölge halkı tarafından "Zondi Vadisi" adıyla da anılan alan, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Gebere Barajı mevkiinden başlayıp tarihi Yeşilburç köyü sınırlarına kadar devam eden Uzandı Vadisi; bozulmamış doğal yapısı, yeşilin her tonunu barındıran zengin bitki örtüsü ve akarsularıyla ziyaretçilerine göz alıcı bir atmosfer sunuyor. Kent yaşamının kalabalığından ve gürültüsünden kaçarak nefes almak isteyen vatandaşlar, vadiye gelerek doğanın içinde vakit geçiriyor.

Yılın belli periyotlarında su miktarının artmasıyla görkemli bir görünüme kavuşan şelale, vadinin en çok ilgi çeken noktalarının başında geliyor. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde tamamen canlanan tabiat, bölgeyi ziyaret edenlere adeta bir kartpostalı andıran manzaralar sergiliyor. Vadinin içerisinden akan su yatağı boyunca yürüyüşe çıkan doğaseverler, yaban kuşlarının sesleri ve suyun dinginliği eşliğinde keyifli anlar yaşıyor.