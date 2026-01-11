Dağcılığa askerlik yaptığı Hakkari Çukurca’da ilgi duyan Koç, özellikle Niğde’nin Aladağlar ve Bolkar Dağları başta olmak üzere Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda zirveye imza attı.

ÜÇ YIL ÜST ÜSTE BİRİNCİLİK

Profesyonel olarak 6 yıldır dağcılık yaptığını belirten Koç, 2023’te 81 zirveye, 2024’te Cumhuriyet’in 101. yılına özel 101 zirveye ve 2025’te 70 zirveye çıkarak Summitbook dünya sıralamasında üst üste üç yıl birinci oldu.

Türkiye’nin en yüksek zirveleri olan Ağrı, Süphan ve Cilo Dağları’na tırmandığını söyleyen Koç, yurt dışında da Gürcistan’daki Kazbek, İran’daki Demavend, Azerbaycan’daki Şahdağ ve Nahçıvan’daki Haça Dağı gibi önemli zirvelere çıktı.

HEDEFİ DAHA YÜKSEK ZİRVELER

Her hafta sonu düzenli tırmanış yaparak kendini geliştirdiğini vurgulayan Koç, Aladağlar ve Bolkar Dağları’nda dağcılara yol gösterici, ilk kayıtlı rota programlarını oluşturduklarını söyledi.

Gelecek hedeflerini paylaşan deneyimli dağcı, öncelikle Rusya’daki Elbruz Dağı’na tırmanmayı, ardından 7-8 bin metrelik yüksek zirvelere çıkmayı planladığını belirtti.

Dağcılığın ekstrem bir spor olduğunu, ancak herkesin en azından doğa yürüyüşleriyle vakit geçirmesi gerektiğini ifade eden Koç, “İnsanlara tavsiyem mümkün olduğunca doğaya çıkmaları ve günübirlik yürüyüşlerle zamanlarını boş geçirmemeleridir” dedi.

Levent Koç, dağcılık tutkusunu sürdürerek daha fazla rota oluşturmayı ve Türk dağcılığına katkı sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.