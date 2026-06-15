Niğde'de zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza atıldı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri harekete geçti.
MERKEZ VE BOR İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Niğde merkez ve Bor ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ARAMALARDA SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ettikleri adreslerde ve kullandıkları araçlarda detaylı aramalar yapıldı. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği aramalar neticesinde, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
2 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.