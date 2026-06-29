Boyları küçük, hayalleri ve azimleri büyük olan genç çift, düzenlenen renkli bir düğün töreninin ardından kendileri için özel olarak tasarlanan evlerinde yeni yaşamlarına ilk adımı attı.
Niğde'de yılın en güzel düğünü... "Sevginin aşamayacağı engel yok" diyerek evlendiler
Niğde'de yaşayan Elif ve Sedat Baykan çifti, görücü usulüyle başlayan tanışıklıklarını büyük bir aşka dönüştürerek hayatlarını birleştirdi.Kaynak: İHA
Niğde Müftülüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki, 125 santimetre boyundaki Sedat Baykan ile 19 yaşındaki, 115 santimetre boyundaki Elif Songur, ailelerinin aracılığıyla bir araya geldi. İlk görüşmenin ardından evlilik kararı alan çift, birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarıyla çevrelerine örnek oldu.
Eşini ilk gördüğü anda evleneceklerini anladığını belirten Sedat Baykan, Elif'in hayata bakışından, azminden ve kendisiyle barışık karakterinden çok etkilendiğini ifade etti. Toplumdaki önyargılara da değinen Baykan, desteklendikleri takdirde engelli bireylerin hayatta başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.
Çift, evlilik hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla düğünden aylar önce yeni yuvalarını hazırlamaya başladı. Standart ölçülerin dışına çıkılarak hazırlanan evde; prizlerin yüksekliğinden mutfak tezgahına, dolaplardan vestiyere kadar her detay ikilinin fiziksel özelliklerine uygun olarak minimal boyutlarda üretildi.
Tasarım sürecinde evlerine gelecek misafirleri de ihmal etmediklerini belirten Sedat Baykan, yaşam alanlarını hem kendileri hem de konukları için en işlevsel şekilde optimize ettiklerini söyledi.
Yeni evlerini kurarken yatak odası ve dolap seçimlerinde uzun araştırmalar yaptıklarını belirten Elif Baykan ise hayallerindeki eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Hayata tutunmak için özgüvenin şart olduğunu ve annesinin evinde yemek yapmayı öğrenirken defalarca yanmasına rağmen asla pes etmediğini anlatan Baykan, topluma çağrıda bulundu.
Engelli bireylere farklı bir gözle bakılmaması gerektiğini hatırlatan Elif Baykan, insanların kendilerine normal bir birey gibi yaklaşmasını ve kırıcı tavırlardan kaçınmasını istedi.