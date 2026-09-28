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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de yerli ve milli patates, fasulye ve barbunya çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması amacıyla önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Nedim Akmeşe başkanlığındaki toplantıda, üreticilerin desteklenmesi, yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretim ile pazar arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

ÜRETİM VE PAZARLAMA İÇİN ORTAK MASA

Niğde Valiliği Toplantı Salonu, kentin tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Yerli ve milli patates, fasulye ve barbunya çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısı, Niğde Valisi Nedim Akmeşe başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Niğde'nin önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan bu ürünlerde yerli üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve üretilen ürünlerin daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması amacıyla yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

MİGROS YETKİLİLERİ DE TOPLANTIDA YER ALDI

Toplantıya, perakende sektörünün önemli kuruluşlarından Migros Ticaret A.Ş. yetkilileri de katıldı.

Migros Ticaret A.Ş. Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, Pazarlama Direktörü Cavit Metin ve şirket yetkililerinin yanı sıra ilgili kurumların temsilcileri, S.S. Konaklı Patates Üretimi İşletme Kooperatifi yetkilileri ve üreticiler toplantıda hazır bulundu.

Farklı paydaşların aynı masa etrafında buluşmasıyla gerçekleştirilen toplantıda, üretimden pazarlamaya kadar uzanan süreçte iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

ÜRETİCİ İLE PAZAR ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENDİRİLECEK

Niğde, özellikle patates üretimi bakımından Türkiye'nin öne çıkan tarım merkezleri arasında yer alırken, kentte fasulye ve barbunya üretimi de önemli bir tarımsal faaliyet alanı oluşturuyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, bölgeye uygun yerli çeşitlerin üretiminin yaygınlaştırılması ve elde edilen ürünlerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantının önemli başlıklarından birini de üretici ile büyük ölçekli pazar kanalları arasındaki bağlantının güçlendirilmesi oluşturdu.

Üreticilerin emeklerinin karşılığını daha etkin şekilde alabilmesi, yerli çeşitlerin tüketiciyle buluşturulması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin desteklenmesi açısından üretim-pazarlama zincirinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

KONAKLI KOOPERATİFİ DE SÜRECE DAHİL

Toplantıda S.S. Konaklı Patates Üretimi İşletme Kooperatifi yetkilileri ile üreticilerin de yer alması, sahadaki üretim tecrübelerinin değerlendirmelere yansıtılmasına imkan sağladı.

Kooperatif yapılanmaları, üreticilerin ortak hareket etmesi ve pazarlama süreçlerinde daha güçlü bir konuma gelmesi açısından önem taşırken, özel sektör ile kamu kurumlarının koordinasyonunun da üretim zincirinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bu kapsamda Niğde'deki üreticilerin ihtiyaçlarının, üretim kapasitesinin ve pazarlama imkanlarının birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ ÇEŞİTLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Çalışmaların temel amaçlarından biri de yerli ve milli olarak nitelendirilen patates, fasulye ve barbunya çeşitlerinin daha geniş alanlarda üretiminin yapılmasını sağlamak.

Yerli çeşitlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte Niğde'nin tarımsal üretim kapasitesinin daha etkin değerlendirilmesi ve üreticilerin farklı pazarlara erişim imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

Üretim sürecinin yalnızca tarla aşamasıyla sınırlı kalmaması, ürünün üretim, tedarik, pazarlama ve tüketiciye ulaşma aşamalarının bir bütün olarak ele alınması da çalışmaların önemli başlıkları arasında bulunuyor.

KAMU, ÜRETİCİ VE ÖZEL SEKTÖR AYNI MASADA

Niğde Valiliğinde gerçekleştirilen toplantı, kamu kurumları, üreticiler, kooperatifler ve özel sektör temsilcilerinin tarımsal üretimin geleceği konusunda bir araya gelmesi açısından da önem taşıdı.

Yürütülecek çalışmalarla üretim potansiyelinin artırılmasının yanı sıra, yerli ürünlerin pazardaki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve üreticilerin daha geniş satış kanallarına ulaşabilmesi hedefleniyor.

Özellikle büyük perakende kuruluşlarının üreticilerle doğrudan veya kooperatifler aracılığıyla oluşturabileceği iş birliklerinin, ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda yeni imkanlar oluşturabileceği değerlendiriliyor.

NİĞDE TARIMINDA KATMA DEĞER HEDEFİ

Patates başta olmak üzere fasulye ve barbunya üretiminin Niğde ekonomisine sağladığı katkının daha da artırılması için üretim kadar pazarlama süreçlerinin de güçlendirilmesi önem taşıyor.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen toplantı ile yerli üretimin desteklenmesi, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve Niğde'nin tarımsal ürünlerinin daha geniş pazarlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı bildirildi.

VALİ AKMEŞE’DEN ÜRETİCİLERE BEREKETLİ HASAT TEMENNİSİ

Niğde Valiliğinden yapılan değerlendirmede, yerli üretimin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmaların Niğde ve üreticiler açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Valilik tarafından tüm üreticilere bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç dileğinde bulunulurken, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların farklı paydaşların katkısıyla sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Niğde’de gerçekleştirilen bu buluşma, kentin tarımsal üretim gücünün pazarlama imkanlarıyla desteklenmesi ve yerli çeşitlerin daha geniş ölçekte tüketiciyle buluşturulmasına yönelik çalışmalar açısından dikkat çeken bir adım olarak öne çıktı.