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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini hem eğlenceli hem de sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Kent merkezindeki kayıt stantlarında, uzman ekipler velilere sunulan branşlar hakkında detaylı bilgiler veriyor ve kayıtları alıyor.

HANGİ BRANŞLAR VAR?

GSB Yaz Spor Okulları, geniş bir yelpazede spor eğitimi sunarak çocukların hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de takım ruhunu öğrenmelerine olanak tanıyor. Eğitim verilecek branşlardan bazıları şunlar:

-Yüzme

-Voleybol

-Basketbol

-Atletizm

-Güreş

-Badminton

Eğitimler, alanında uzman antrenörlerin gözetiminde, il genelindeki modern spor tesislerinde gerçekleştirilecek.

"TÜM GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kayıt standını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, projenin sadece fiziksel bir gelişim değil, aynı zamanda sosyal ve zihinsel bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Dorul, gençlere ve ailelere şu çağrıda bulundu:

"Yaz dönemi boyunca çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe, hareketli bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. Bu program hem yetenekli sporcuların keşfi hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale getirilmesi için büyük bir fırsat. 'Bu Yaz Hareket Zamanı' sloganıyla çıktığımız bu yolda, tüm çocuklarımızı sporun birleştirici gücüyle buluşmaya davet ediyorum."

KAYITLAR NEREDEN YAPILACAK?

Yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler ve velileri, kayıt işlemlerini şu iki noktadan kolaylıkla gerçekleştirebiliyor:

-Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

-Belediye önünde kurulan kayıt stantları

Tatili sporla dolu geçirmek ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek isteyen tüm Niğdeli gençleri, belirlenen noktalara başvuru yapmaya bekliyoruz.