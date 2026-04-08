Niğde’de polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart – 4 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 9 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 38,01 gram uyuşturucu madde, 213 adet hap, uyuşturucu kullanımında kullanılan 5 cam aparat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.