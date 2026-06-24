Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Şüphelilerden birinin 19 yıl 7 ay 18 gün, diğerinin ise 12 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.