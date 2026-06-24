Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Şüphelilerden birinin 19 yıl 7 ay 18 gün, diğerinin ise 12 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Niğde’de uyuşturucu hükümlüsü 2 firari yakalandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
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