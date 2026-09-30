Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
D.C. (24) idaresindeki 34 EHH 070 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit-2 Tüneli'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AKM 470 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEKİ CENGİZ BOZKURT HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Cengiz Bozkurt'un (50) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.C. ile A.C., sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.