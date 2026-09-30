Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D.C. (24) idaresindeki 34 EHH 070 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit-2 Tüneli'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AKM 470 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OTOMOBİLDEKİ CENGİZ BOZKURT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Cengiz Bozkurt'un (50) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.C. ile A.C., sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.