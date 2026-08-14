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Kaynak: İHA

Niğde Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yapılan aramalarda her biri 5 gram ağırlığında 38 adet sahte altın olmak üzere toplam 190 gram sahte altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.