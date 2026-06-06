Niğde’de ikindi saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle çevre tamamen beyaza bürünürken, yoğun yağış yollarda büyük su birikintilerine yol açtı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın en fazla hasara yol açtığı yerlerden biri Gümüşler beldesi oldu. Bölgede oluşan güçlü sel suları, yol kenarında park halinde bulunan 3 aracı önüne katarak sürükledi. Yapılan incelemelerde, sel sularına kapılan araçların içinde kimsenin bulunmadığı ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, DSİ İl Müdürü Ahmet Elbasan, İl Özel İdare Genel Sekreter Ali Nebol ve AFAD İl Müdürü Nihal Ören, beldede incelemede bulundu.