Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki ulusal ve yerel marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde etiket bilgileri, hijyen şartları, muhafaza koşulları ve mevzuata uygunluk titizlikle incelendi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda güvenliği konusunda denetimler artırıldı. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Ticaret İl Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla kent genelinde faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlere yönelik geniş çaplı kontrol uygulaması yapıldı. Çalışmaların temel hedefinin tüketicinin sağlığını korumak ve piyasada güvenilir ürün arzını sağlamak olduğu vurgulandı.

ETİKETLER VE SAKLAMA KOŞULLARI MERCEK ALTINDA

Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin etiket bilgileri ayrıntılı şekilde incelendi. Son tüketim tarihleri, içerik bilgileri ve fiyatlandırmaların mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, ürünlerin muhafaza ve depolama şartları da tek tek değerlendirildi.

Ayrıca iş yerlerinin hijyen standartları ile teknik yeterlilikleri gözden geçirildi. Tespit edilen eksiklikler konusunda işletme yetkililerine gerekli uyarılar yapıldı.

İŞLETMELERE KANUNİ SORUMLULUK HATIRLATMASI

Denetimler sırasında yetkililer, işletme sahipleri ve sorumlularına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında dikkat edilmesi gereken yükümlülükler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gıda arz zincirinin her aşamasında kurallara uyulmasının halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

AMAÇ: VATANDAŞIN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, Ramazan döneminde artan tüketim yoğunluğu nedeniyle kontrollerin hassasiyetle sürdürüldüğü belirtildi. Denetimlerin, Bakanlığın risk esaslı kontrol programı çerçevesinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmesinin denetim mekanizmasını güçlendirdiğini vurgularken, halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Ramazan boyunca denetimlerin artarak süreceği öğrenildi.