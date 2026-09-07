Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.