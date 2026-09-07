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Kaynak: İHA

Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.