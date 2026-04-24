İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de 19-22 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Futbol Genç Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları sona erdi. 7 ilden 8’er takımın mücadele ettiği organizasyonda dereceye giren takımlara ödülleri Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı ve İl Müdürü Yüksel Dorul tarafından takdim edildi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Niğde’de düzenlenen Futbol Genç Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen spor liseleri ve Anadolu liselerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, dört gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Genç sporcuların performansları, hem teknik ekipler hem de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, final karşılaşmaları yüksek tempolu oyunlara ve dikkat çeken skorlarla sonuçlandı.

YARI FİNAL SÜRECİ VE KATILIM

7 İlden Yoğun Katılım

Organizasyonda kızlar ve erkekler kategorilerinde 7 farklı ilden toplam 8’er takım yer aldı. Müsabakalar boyunca takımlar, finale çıkabilmek için sahada yoğun bir rekabet sergiledi.

Niğde’de gerçekleştirilen organizasyon, genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi.

KIZLAR FİNAL KARŞILAŞMALARI

Gaziantep ve Siirt Arasında Farklı Skor

Kızlar finalinde Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Diğer final mücadelesinde ise Gaziantep Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Normal süresi çekişmeli geçen maçta kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi ve Gaziantep temsilcisi 3-1’lik skorla üstünlük sağladı.

ERKEKLER FİNAL KARŞILAŞMALARI

Penaltılar ve Son Dakika Heyecanı

Erkekler final müsabakaları ise büyük heyecana sahne oldu. Diyarbakır Spor Lisesi ile Adana Sarıçam Spor Lisesi arasında oynanan karşılaşma penaltılara gitti. Adana ekibi, seri penaltı atışları sonucunda sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bir diğer final mücadelesinde Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile Hatay Mavi Vatan Spor Lisesi karşılaştı. Mücadelede Hatay temsilcisi 2-1’lik skorla şampiyonluk elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ VE TEBRİKLER

Protokolden Takdim

Dereceye giren takımlara ödülleri, Niğde Vali Yardımcısı Sayın Baha Büyükkaymakcı ve Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yüksel Dorul tarafından verildi.

Törende sporcuların gösterdiği performans takdir edilirken, organizasyona katılan tüm takımlar tebrik edildi.

SPORUN GELİŞİMİNE KATKI

Gençler İçin Önemli Organizasyon

Yetkililer, okul sporları faaliyetlerinin gençlerin sporla gelişimi ve sosyal becerilerinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Turnuvanın, farklı illerden gelen öğrencilerin kaynaşmasına ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Niğde’de gerçekleştirilen Okul Sporları Futbol Genç Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları, yüksek rekabet ve centilmenlik içinde tamamlandı. Organizasyonun ardından gözler, finale yükselen takımların bir üst aşamadaki performansına çevrildi.

Spor otoriteleri, genç yeteneklerin ortaya çıkması açısından bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini belirtiyor.