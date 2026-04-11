Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
Niğde’de Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Niğde’de iki gün sürecek Nevruz Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşüyle başlayıp konser ve kültürel etkinliklerle devam etti. Programa yerli ve yabancı sanatçılar ile öğrencilerin performansları damga vurdu.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Niğde’de düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları, konserler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor. İki gün sürecek program kapsamında kentte renkli görüntüler oluştu.

Kutlamalar, gündüz saatlerinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Akşam saatlerinde ise Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yoğun katılım dikkat çekti
Programda konserler, dans gösterileri ve uluslararası öğrencilerin performansları izleyicilerle buluştu. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan etkinliklerde geleneksel ezgiler seslendirilirken, sahnede renkli dans gösterileri sergilendi.

Kazakistan’dan gelen sanatçıların performanslarının yanı sıra Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Konservatuvar Bölümü müzik topluluğu da repertuvarındaki eserlerle geceye eşlik etti.

Geleneksel Türk dünyası ezgilerinin yer aldığı program, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: İHA
