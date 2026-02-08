Niğde’nin Çiftlik ilçesinde iki otomobilin sol aynalarının çarpışmasıyla başlayan maddi hasarlı trafik kazası, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.20 sıralarında Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.C. yönetimindeki araç ile A.G.’nin kullandığı otomobilin sol aynaları çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre H.C., silahla araçta bulunan A.G. ve H.Ç.’ye ateş açtı. Ağır yaralanan iki kişi ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen A.G. ve H.Ç. kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli H.C., güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.