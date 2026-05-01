Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Refüje Çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Tevfik Çalın Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.S. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Kazanın şiddetiyle araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Ö.F.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.F.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.