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Kaynak: İHA

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek amacıyla kent genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

ARAÇLAR VE İKAMETLER ABLUKA ALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin belirlenen adreslerine ve kullandıkları araçlara yönelik baskınlar düzenlendi. Arama noktalarında ve ikametlerde yapılan detaylı incelemelerde ele geçirilen kaçak ürünlerin listesi şu şekilde açıklandı:

40 bin adet doldurulmuş makaron (sigara kağıdı),

960 paket gümrük kaçağı sigara,

867 litre kaçak akaryakıt,

65 şişe kaçak içki.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlar kapsamında suçüstü yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm kaçak ürünlere mahkeme kararıyla el konulduğu ve halkın sağlığını tehdit eden, ekonomiye zarar veren illegal ticaret ağlarına karşı yürütülen amansız mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.