Niğde’de bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar ile park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Karın etkisini artırmasıyla bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Rakımı yüksek bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.

İKİ KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, Niğde-Çiftlik kara yolunun 8 ile 32’nci kilometreleri ile Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ile 56’ncı kilometreleri arasındaki bölümün trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, yolların yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin bilgilendirmenin ayrıca yapılacağı ifade edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları ve resmi uyarıları dikkate almaları istendi.