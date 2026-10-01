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Kaynak: İHA

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü araştırmaların ardından Ulukışla’ya bağlı Çiftehan köyünde bir şüphelinin evine operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada 350 gram uyuşturucu madde ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bulunan uyuşturucu madde ile kenevir bitkilerine ekipler tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ve 'yasadışı ekim' suçlamaları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.