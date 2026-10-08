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Kaynak: İHA

Kaza, merkez Kale Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 35 BRY 924 plakalı otomobil ile Feridun Zeren Caddesi’nden çıkan 51 ADC 658 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.