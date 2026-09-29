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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen resmi kontrol ve denetimler kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi. “Gıda Güvenliği-1” Operasyonu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik müşterek denetimler yapıldı.

GIDA İŞLETMELERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Niğde’de halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen resmi kontroller devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde yürütülen “Gıda Güvenliği-1” Operasyonu kapsamında Niğde’de de kapsamlı denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen müşterek denetimlerde, belirlenen gıda işletmeleri ekipler tarafından kontrol edildi.

Denetimlere Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gıda Kontrol Görevlileri ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

SAHTE, TAKLİT VE TAĞŞİŞ ŞÜPHESİ BULUNAN ÜRÜNLER KONTROL EDİLDİ

Gerçekleştirilen resmi kontrollerde işletmelerin yürürlükteki gıda mevzuatına uygun faaliyet gösterip göstermediği incelendi.

Denetimlerde özellikle tüketicilerin sağlığını ve ekonomik menfaatlerini doğrudan ilgilendiren sahte, taklit ve tağşiş şüphesi bulunan ürünler başta olmak üzere çeşitli hususlar kontrol edildi.

Ekipler tarafından işletmelerin mevzuata uygunluğu değerlendirilirken, denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar da kayıt altına alındı.

UYGUNSUZLUKLARA MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İŞLEM

Yapılan kontroller sırasında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen durumlarla ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerin yalnızca belirli bir döneme yönelik olmadığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla resmi kontrol ve denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AMAÇ VATANDAŞIN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin sağlığının korunması ve piyasaya sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunun güvence altına alınması amacıyla yürütülen kontroller, kamu sağlığı açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği müşterek denetimlerle, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurallara uygun hareket edip etmediği kontrol edildi.

Özellikle sahte, taklit ve tağşiş riski taşıyan ürünlerin tespit edilmesine yönelik kontrollerin, tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşması açısından önemli bir denetim mekanizması oluşturduğu belirtildi.

DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Niğde’de gerçekleştirilen “Gıda Güvenliği-1” Operasyonu kapsamında yapılan ortak denetimlerin ardından yetkililer, gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için işletmelerin üretim, satış ve hizmet süreçlerinde ilgili mevzuata uygun hareket etmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanırken, yapılan kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli idari işlemlerin mevzuat kapsamında uygulanacağı ifade edildi.

Niğde’de gerçekleştirilen müşterek denetimlerle birlikte gıda güvenilirliğinin korunması, tüketicilerin sağlığının gözetilmesi ve gıda işletmelerinin mevzuata uygun faaliyet göstermesinin sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.