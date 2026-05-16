Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde meydana geldi.

H.B. yönetimindeki otomobil, Alper Nevzat Cerit’in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü H.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cerit'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.