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Kaynak: İHA

Asayiş uygulamalarında ekipler tarafından 5 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 54 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gaz tabancası, 2 gaz kapsülü, 4 motosiklet ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sırasında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 aseton ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 901 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 9 kaçak kazı malzemesi bulundu.

Göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Söz konusu kişiler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda vücut izlerinden yararlanılarak 19 olayın faili belirlendi. Bu kapsamda 18 şüpheli tespit edildi. Aydınlatılan olayların 4’ünü 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, 3’ünü ölümlü trafik kazası, 2’sini ikamette ızrar, 2’sini çalıntı terk oto olayları oluşturdu.

Diğer olayların ise kasten yaralama/cinsel taciz, dolandırıcılık, ateş etme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, izinsiz kazı, oto inceleme ve buluntu motosiklet olayları olduğu bildirildi.

Trafik ekiplerinin kent genelindeki kontrollerinde 37 bin 25 araç sürücüsü denetlendi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen, 206’sı motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 843 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 18’i motosiklet olmak üzere 146 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde de 473 araç sürücüsü incelendi. İhlal yaptığı belirlenen 467 sürücüye cezai işlem uygulanırken, bu kişiler arasında 28 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu aktarıldı.