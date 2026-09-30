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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Nedim Akmeşe’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki mevcut çalışmalar ele alınırken, önleyici ve koruyucu hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Niğde’de toplum sağlığını ve sosyal yapıyı yakından ilgilendiren bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Hüdavent Hatun Konferans Salonu’nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Niğde Valisi Nedim Akmeşe başkanlık etti.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede görev ve sorumluluk üstlenen kamu kurumları ile ilgili kuruluşların çalışmaları değerlendirilirken, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

KURUMLARIN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıya Vali Yardımcıları, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Niğde genelinde bağımlılığın önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi süreciyle sınırlı olmadığı; bağımlılığın ortaya çıkmasını önlemeye yönelik çalışmaların, farkındalık faaliyetlerinin ve koruyucu hizmetlerin de önemli olduğu vurgulanan toplantıda, mevcut uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU HİZMETLER ÖN PLANDA

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu hizmetlerin etkinliğinin artırılması oluşturdu.

Bu kapsamda il genelinde yürütülen çalışmaların daha etkili hale getirilmesi, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadelede toplumun farklı kesimlerine ulaşılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Özellikle bağımlılık oluşmadan önce risklerin azaltılmasına yönelik koruyucu çalışmaların önemine dikkat çekilirken, mevcut hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla yapılabilecek çalışmaların da toplantıda ele alındığı belirtildi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VURGUSU

Bağımlılıkla mücadele, farklı kurumların ortak çalışma yürütmesini gerektiren önemli toplumsal konular arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kamu kurumları ve ilgili kuruluşlar arasında yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi değerlendirildi.

Toplantı kapsamında kurumların kendi görev alanları doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, ortak yürütülebilecek faaliyetler ve hizmetlerin daha etkin şekilde uygulanmasına yönelik hususlar da gündeme alındı.

AMAÇ, DAHA ETKİLİ MÜCADELE

Niğde’de gerçekleştirilen toplantıyla birlikte bağımlılıkla mücadelede sürdürülen çalışmaların genel bir değerlendirmesinin yapılması ve önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetlerin daha koordineli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulması amaçlandı.

Bağımlılığın bireyleri olduğu kadar aileleri ve toplumsal yapıyı da etkileyebilen bir sorun olması nedeniyle, mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmaların yanı sıra kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığı değerlendirildi.

ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Vali Nedim Akmeşe’nin başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda ele alınan başlıklarla birlikte Niğde’de bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin, il genelinde bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve koruyucu hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Niğde Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ve koruyucu hizmetlerin etkinliğinin artırılması başlıkları öne çıktı.