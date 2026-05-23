Niğde’de aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Merkez Sarıköprü Mahallesi’nde yaşanan olayda, damat ile kayınpeder arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü.

İddiaya göre H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanında bulunan bıçakla kayınpederini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan B.E.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı B.E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçmayan şüpheli H.Y., suç aleti bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.