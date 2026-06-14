Kaynak: İHA

Niğde Valiliği; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgâr, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları, açık alanlarda ve ağaç altında bulunmamaları konusunda uyarıldığı açıklamada, sürücülerin de görüş mesafesinin azalması ve yol şartlarının olumsuz etkilenebileceği durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Niğde Valiliği; vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli davranmalarını istedi.