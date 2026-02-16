

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ kapsamında Ulukışla’da faaliyet gösteren ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerine yönelik biyogüvenlik eğitimi düzenledi. Programda hastalıkların önlenmesi, hijyen kuralları ve mevzuata uyum konularında üreticilere kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde hastalık risklerini minimize etmek ve işletmelerde koruyucu tedbirleri artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda, 31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ (2025/33) doğrultusunda Ulukışla ilçesinde üreticilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

“HASTALIKLARLA MÜCADELEDE EN GÜÇLÜ KALKAN”

Eğitimde, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde biyogüvenlik uygulamalarının taşıdığı hayati önem ayrıntılı şekilde ele alındı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda; bulaşıcı hastalıkların işletmelere girişinin engellenmesi, yayılımının önlenmesi ve üretim kayıplarının azaltılması için alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Üreticilere özellikle işletme giriş–çıkış kontrolü, personel hijyeni, ekipman dezenfeksiyonu ve ziyaretçi kuralları konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatıldı.

HİJYEN VE DEZENFEKSİYON VURGUSU

Programda, işletmelerde uygulanacak temizlik protokollerinin yalnızca hayvan sağlığı için değil, aynı zamanda halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından da kritik rol oynadığına dikkat çekildi. Mevzuat çerçevesinde zorunlu uygulamalar tek tek aktarılırken, denetim süreçlerinde karşılaşılan eksikliklere dair bilgilendirmeler de paylaşıldı.

AMAÇ: DAHA GÜÇLÜ, DAHA GÜVENLİ ÜRETİM

Düzenlenen eğitimlerle birlikte Ulukışla’daki kanatlı işletmelerinin biyogüvenlik seviyesinin yükseltilmesi, hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bilinçli üretimin hem ekonomik kayıpları azaltacağını hem de sektörün rekabet gücünü artıracağını belirtiyor.

EĞİTİMLER SÜRECEK

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, üreticilerin bilgi düzeyini artırmaya yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği ifade edildi. Yeni tebliğin sahada eksiksiz uygulanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.